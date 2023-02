ALL dà vita alle partite del Paris Saint-Germain da bordo campo

Biglietti inediti disponibili per ogni partita al Parco dei Principi

PARIGI, 10 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Dal 10 febbraio 2023 fino alla fine della stagione, ALL - Accor Live Limitless, partner premium del Paris Saint-Germain, offrirà agli appassionati di calcio la possibilità di assistere alle partite del Paris Saint-Germain vicino ai giocatori, in posti appositamente creati a bordo campo. Questa esperienza, che non ha precedenti in Europa, sarà accessibile tramite sorteggio. 1 invito per 2 persone in palio su www.PitchsideByALL.comper tutte le partite al Parco dei Principi.

Quando un tifoso rievoca i suoi ricordi del Paris Saint-Germain e del Parco dei Principi, spesso sono pieni di dettagli, a volte insignificanti, ma che continuano a far sorridere a distanza di anni: un gol, un'esultanza, un gesto, un oggetto o perfino un sorriso.

Per offrire ai tifosi momenti ancora più memorabili, ALL - il programma fedeltà lifestyle e la piattaforma di prenotazione degli hotel Accor, partner premium del Paris Saint-Germain - propone un'esperienza unica: una partita a bordo campo a pochi passi dalla linea laterale. Un'occasione unica per osservare da vicino i giocatori e scoprire quei piccoli dettagli che rimarranno impressi nella mente per tutta la vita: sentire i commenti tra Kylian Mbappé e Achraf Hakimi e le istruzioni del mister, osservare Neymar Jr mentre si infila i parastinchi, scoprire le dimensioni dei guanti di Gianluigi Donnarumma, notare il filo d'erba sul viso di Carlos Soler...

Questa esperienza, mai offerta prima d'ora in uno stadio europeo, sarà lanciata il 14 febbraio in occasione della partita Parigi-Monaco e sarà disponibile in occasione di ogni partita in casa fino alla fine della stagione 2022-23.

"Grazie a Pitchside By ALL, l'espressione 'avere un posto in prima fila' diventerà realtà. Questa esperienza, riservata solamente ai soci Accor Live Limitless riflette la nostra intenzione di rendere più intense le loro passioni.

Vivere la partita il più vicino possibile al mister, lasciarsi emozionare da ogni azione, condividere l'emozione della squadra ad ogni gol, ad ogni celebrazione grazie a ALL, sarà un momento indimenticabile ", afferma Mehdi Hemici, Chief Loyalty & E-Commerce Officer del Gruppo Accor.

Dal 10 febbraio, i fan sono invitati a visitare www.PitchsideByALL.com e selezionare la partita in casa del Paris Saint-Germain alla quale desidererebbero assistere da vicino.

La registrazione online permette di partecipare all'estrazione con pochi clic.

Alcuni giorni prima di ogni partita, un sorteggio determinerà il vincitore del giorno che si aggiudicherà due biglietti.

Partecipando, gli appassionati di calcio avranno l'opportunità di aderire al programma fedeltà ALL e di accumulare punti Reward con ogni prenotazione negli hotel Accor, per vivere nuove esperienze e offerte, anche con il Paris Saint-Germain.

Per vincere i biglietti, vai su:

www.PitchsideByALL.com

