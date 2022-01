Alla Casa Bianca arriva la 'first cat', la gatta di Jill Biden di nome Willow

Alla Casa Bianca arriva una "first cat", una gatta a pelo corto, grigio, che la first lady Jill Biden ha chiamato Willow in onore della cittadina della Pennsylvania, Willow Grove, dove è cresciuta. "Willow si sta ambientando alla Casa Bianca, con i suoi giocattoli favoriti, i suoi bocconcini e un sacco di stanze da odorare ed esplorare", ha annunciato Michael LaRosa, il portavoce della first lady. L'ultima volta che la Casa Bianca ha avuto un first cat è stato con George W.Bush, con una gatta di nome India.

Per quanto la gatta dei Biden sia arrivata solo ora alla residenza presidenziale, il primo incontro tra Jill e Willow risale alla campagna elettorale del 2020 quando, durante una manifestazione in una fattoria, la gattina saltò sul palco di Biden conquistando subito la futura first lady. La stessa Jill lo scorso aprile ha parlato di Willow in un'intervista dicendo che "stava aspettando il momento opportuno" per il suo trasferimento alla Casa Bianca ed era stata intanto affidata alle cure di amici.

Ora Willow dovrà dividere la Casa Bianca con Commander, il cucciolo di pastore tedesco che i Biden hanno adottato lo scorso dicembre, dopo aver perso a giugno il loro amato Champ, un pastore tedesco di 13 anni. E dopo essere stati costretti ad allontanare dalla Casa Bianca Major, sempre un pastore tedesco, che era stato protagonista di alcuni incidenti violenti con lo staff.