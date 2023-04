Alla Design Week il simposio Prada Frames curato da Formafantasma

Dopo il successo dell’edizione 2022 dedicata al tema 'On Forest', torna a Milano Prada Frames, il simposio multidisciplinare, curato da Formafantasma, che indaga la complessa relazione tra design e ambiente. L’appuntamento milanese segue l’edizione di Prada Frames che si è tenuta a Hong Kong, presso il museo M +, a fine marzo. L’edizione 2023 di Prada Frames Milano è dedicata al tema “Materials in Flux”. Prada sceglie così di promuovere una riflessione le cui implicazioni etiche ed estetiche – dalle inedite potenzialità creative alle prospettive produttive a basso impatto aperte dall’impiego di materiali innovativi di recupero – sono da tempo centrali nella sua ricerca.

I lavori del simposio si basano sugli studi dell’antropologo britannico Tim Ingold, per cui la materia è un’entità viva, interconnessa e in eterno mutamento, e intendono esplorare il concetto di rifiuto, approfondire le dinamiche che regolano le infrastrutture dei rifiuti e i loro sistemi valorali e analizzare la complessa relazione tra materia ed ecosistemi. Attorno a questi argomenti, un ricco programma di incontri - sei sessioni lungo tre giorni, dal 17 al 19 aprile prossimi, mette a confronto studiosi e professionisti provenienti da diversi ambiti di ricerca, come, tra gli altri, Tim Ingold, Elizabeth Povinelli, Beatriz Colomina, Mark Wigley, Sophie Chao, Veena Sahajwalla e Hans Ulrich Obrist. L’evento è ospitato presso il Teatro Filodrammatici, una delle più antiche istituzioni teatrali di Milano, situato a pochi passi dal Teatro alla Scala e da piazza Duomo. Prada Frames Milano è a ingresso libero, fino a esaurimento posti, previa registrazione su prada.com a partire dal 6 aprile.