Alla Farnesina la terza edizione degli Stati Generali della Space Economy

Rafforzare il ruolo dell’Italia nello scenario globale dell’economia dello spazio: questo l’obiettivo della terza edizione degli Stati Generali della Space Economy, ospitati dalla Farnesina e promossi dall’Intergruppo parlamentare sulla Space Economy. Al centro dei lavori il posizionamento dell’Italia nella nuova geografia dell’economia spaziale, tra strategia nazionale, cooperazione internazionale e ruolo delle imprese italiane. Un settore sempre più strategico non solo per l’innovazione e la competitività industriale, ma anche per la politica estera, la difesa e la sicurezza nazionale. L’iniziativa ha confermato la volontà del Governo di consolidare un ruolo da protagonista nella governance internazionale dell’economia dello spazio, anche facendo leva sulla Presidenza del Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il periodo 2025-2028 e della Federazione Astronautica Internazionale (IAF) per il triennio 2026-2028. Una posizione che rappresenta un’opportunità per rafforzare le partnership strategiche e favorire nuove prospettive di crescita per il sistema produttivo nazionale. In apertura dei lavori, il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha ricordato il peso economico della filiera spaziale italiana, che raggiunge un fatturato di 22 miliardi di euro e può contare su 15 distretti distribuiti sul territorio nazionale. Il Ministro ha inoltre richiamato il ruolo dell’Italia come primo Paese ad essersi dotato di una legge nazionale sulla Space Economy, finalizzata a fornire gli strumenti necessari a sostenere un comparto strategico per la competitività del Paese. Sul piano internazionale, Tajani ha infine annunciato la partecipazione italiana alla quinta missione Axiom, con la proposta di affidarne il comando a un astronauta italiano. Il comunicato della Farnesina