Alla Sapienza la nuova Unesco Chair su salute e benessere urbano

Inaugurata all'università Sapienza di Roma la nuova Unesco Chair on Urban Health - Education and Research for Improved Health and Wellbeing in the Cities dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La nuova cattedra, che nasce da un accordo tra Unesco e Sapienza, che ha l'obiettivo di promuovere un sistema integrato di ricerca, training e informazione sul tema della salute e del benessere urbano, è affidata a Andrea Lenzi, presidente del think-tank Health City Institute. "Questa nuova realtà – ha spiegato Lenzi, Professore ordinario di endocrinologia e Direttore del Dipartimento di medicina sperimentale dell’università Sapienza – opererà perseguendo gli obiettivi dell’agenda Unesco, finalizzati a creare le migliori condizioni per una cooperazione efficace a livello globale, in grado di apportare vantaggi importanti per l'intera comunità".