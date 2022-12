Alla Sapienza l'albero di Natale s'illumina con il Sole

Un Natale alla Sapienza Università di Roma all'insegna della sostenibilità ambientale ed energetica. Quest'anno infatti le tradizionali luci natalizie Led che addobbano l'abete posto all'entrata della città universitaria, saranno alimentate mediante l'utilizzo di energia solare grazie alla collaborazione con Bluetti, azienda attiva nel settore dell'energia solare e dei dispositivi di accumulo. L’energia solare sarà infatti immagazzinata di giorno da pannelli solari e rilasciata di notte da appositi generatori di corrente messi a disposizione da Bluetti.

“La presenza dell’abete illuminato nella Città universitaria - afferma la rettrice Antonella Polimeni - rappresenta da sempre un momento di condivisione con la nostra Comunità prima delle festività natalizie. La scelta fatta quest’anno, che tiene conto dell’attuale crisi energetica, si pone in continuità con le azioni che l’Ateneo sta mettendo in campo nel corso di questi anni a favore della sostenibilità ambientale, economica ed energetica”.

“In un momento storico particolarmente complesso per via della crisi climatica e della crisi geopolitica, siamo orgogliosi di offrire il nostro contributo per lanciare un messaggio di consapevolezza e rispetto: un Natale all'insegna della sostenibilità ambientale ed energetica è possibile grazie alle energie rinnovabili. Il nostro obiettivo è rendere queste tecnologie alla portata di tutti, con prodotti sempre più performanti ed efficienti”, sottolinea Florian Kerdelhué, direttore marketing per l’Europa di Bluetti. Nel rispetto delle norme di contenimento dei consumi energetici, l'albero di Natale e il viale dell'Ateneo saranno illuminati dal 12 dicembre al 6 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 20.30.