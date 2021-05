Allarme crac, pressing M5S per soluzione anti-dissesto comuni

Da Riace a Gallipoli, da Bagheria a Scilla: non sono le mete di un’agognata estate Covid free tra mare e cultura, ma sono solo alcuni degli oltre 400 enti locali a rischio crac finanziario. A lanciare l’allarme il Movimento Cinque Stelle con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il vice ministro al Mef Laura Castelli in prima fila. Comuni piccoli la gran parte ha tra i mille e 10mila abitanti - prevalentemente del Sud Italia con Calabria e Campania al top. Ma ci sono studi che parlano di quasi 800 enti sull’orlo di un potenziale fallimento, il 10% del totale.

Enti che oggi - in piena crisi sociale per giù effetti della pandemia - dovrebbero riscrivere il loro bilancio preventivo, per far fronte alla necessità di velocizzare il processo di restituzione delle anticipazioni di liquidità, dopo l’abrogazione - da parte della corte costituzionale - della norma che individuava una soluzione anti-dissesto.Una decisione, secondo Castelli che mette in crisi molti enti, che nella stragrande maggioranza dei casi, si trovano a gestire il rientro dall’indebitamento generato da precedenti amministrazioni.

Da qui l’urgenza, di convocare subito “un tavolo” con i rappresentanti della maggioranza che si occupano di enti locali, sottolinea il viceministro, sollecitando “un patto tra istituzioni” per un percorso di rientro realistico e diluito nel tempo. Il pressing dei 5 Stelle punta a inserire la misura salva-Comuni nel primo provvedimento utile, risolvendo le criticità sollevate dalla Corte Costituzionale. Un percorso per incrementare il Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale, previsto dal decreto Agosto e perfezionato in Legge di Bilancio, e poi proseguire con il trasferimento di risorse ai Comuni per favorire gli investimenti e consentirgli di ripartire, con nuovi progetti ed iniziative che possano avere un impatto immediato sulla collettività e sul territorio.