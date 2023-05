Allarme dell'Interpol per i 'kit del suicidio' in vendita online attraverso il Canada da uno chef di Toronto. Bloccati diversi siti internet riconducibili all'uomo. Una vittima anche in Italia: si tratta di una 63enne valsugana che si sarebbe tolta la vita proprio con questo kit. Corsa contro il tempo per rintracciare gli altri 8 acquirenti italiani residenti in diverse località della penisola.