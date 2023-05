Allarme per i biglietti di ingresso al Colosseo

Biglietti per visitare il Colosseo introvabili o a prezzi folli: Assoturismo lancia l'allarme. Il problema sembrano essere i siti online, che se ne accaparrano grandi quantità non appena vengono messi in vendita. Così i turisti che arrivano autonomamente davanti all'Anfiteatro Flavio spesso sono costretti a dover rinunciare alla visita di uno dei monumenti più ammirati al mondo. Il tutto è aggravato dal fatto che da ben due anni l'unica cassa presente al Colosseo è chiusa e si attiva unicamente per il "riconoscimento" dei minori che il biglietto non lo pagano.