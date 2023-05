Allarme rientrato per Diaz! Novità difese Salernitana e Cremonese

Samp: individuale per Lammers



Sampdoria al lavoro nel pomeriggio per preparare al meglio la gara casalinga contro il Sassuolo, valida per la 37ª giornata di campionato. Tra i blucerchiati mancherà sicuramente Günter, fermato dal Giudice Sportivo; hanno lavorato individualmente Conti, Cuisance e Lammers, mentre Audero e Pussetto hanno proseguito i loro percorsi di recupero. Di seguito le ultime sulla formazione della Sampdoria.

Cremonese: differenziato per Chiriches e Benassi

Dopo aver incassato la retrocessione aritmetica in Serie B, la Cremonese proverà a chiudere al meglio la stagione. La squadra di Ballardini affronterà Lazio in trasferta e Salernitana in casa: due impegni ostici, con il tecnico grigiorosso che potrebbe essere costretto a dover fare a meno di alcuni calciatori come Chiriches, Benassi e Dessers.

Dal report ufficiale: "Attività differenziata per Chiriches (affaticamento muscolare) e Benassi, che sta recuperando da una contusione. Dessers (tendinopatia) prosegue nel ciclo di terapie presso una struttura specializzata. Domani allenamento alle ore 11".

Milan, Brahim Diaz in gruppo

Sospiro di sollievo per Stefano Pioli.

Si sono regolarmente allenati col resto del gruppo i vari Ante Rebic, Divock Origi e Aster Vranckx, assenti contro la Sampdoria. In gruppo anche Brahim Diaz, il quale aveva accusato qualche piccolo problema nel finale della sfida con la Sampdoria.



Ancora lavoro personalizzato per Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic.

Difesa Salernitana: scelte obbligate per Paulo Sousa

Per la sfida con l'Udinese, Paulo Sousa dovrà fare a meno di due difensori titolari su tre: il Giudice Sportivo, infatti, ha fermato per un turno Daniliuc e Gyomber dopo i cartellini gialli rimediati nel match dell'Olimpico. Ecco perché il tecnico granata dovrà ridisegnare quasi del tutto il pacchetto difensivo che agirà davanti ad Ochoa, con diverse possibilità a disposizione. Nel terzetto composto da Pirola, le altre due maglie spetteranno a due tra Bronn, Lovato e Troost Ekong.

Dalla cintola in su, invece, non dovrebbero registrarsi particolari novità, con Kastanos, Vilhena, Coulibaly e Bradaric pronti a comporre la linea di centrocampo. In attacco Candreva e Dia faranno ancora da supporto a Piatek.

Fantacalcio.it per Adnkronos