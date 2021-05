"Alle Eolie vaccineremo 14 mila residenti in 15 giorni"

"Nelle isole Eolie 14 mila residenti saranno vaccinati in 15 giorni". Ad annunciarlo, nel giorno di inizio della campagna di vaccinazione di massa nelle isole minori, è il commissario per l'Emergenza Covid di Messina Alberto Firenze, evidenziando che "tremila, tra personale scolastico, medico e sanitario, sono già vaccinati". Si parte questa mattina da Salina - il lascia passare è arrivato anche dal generale Figliuolo che oggi ha mandato sull'isola personale militare e vaccini - dove tutti i residenti, da 18 anni in su, potranno presentarsi al Centro polifunzionale, allestito per l'occasione, ed aver somministrato il vaccino

"A Salina vaccineremo, con Moderna, Johnson & Johnson e Astrazeneca, 1200-1300 persone fino a domenica - spiega Firenze - poi si proseguirà con Alicudi e Filicudi e in seguito Panarea, Stromboli, Ginestra, Vulcano e Lipari. Alcuni vaccinazioni saranno eseguite per Alicudi e Filicudi". "Si tratta di un passo importante per avviare una ripresa del distretto turistico delle Eolie - ha aggiunto - E'essenziale tutelare le località che vivono di turismo e non possono essere considerate marginali per la Sicilia. Si deve coniugare la ripresa dell'economia turistica con la tutela della salute, per permettere ai visitatori di venire in tranquillità in territori Covid free".