Alle Fiji è allerta riscaldamento globale

Sono oltre 40 i villaggi delle Isole Fiji, in Oceania, che nei prossimi 5 anni potrebbero essere sommersi dal mare, a causa del riscaldamento globale. Il governo ha istituito una task force per organizzare i trasferimenti e per definire le modalità di ricollocamento degli sfollati, che potrebbero essere costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Al vaglio della commissione diverse opzioni, tra cui la bonifica delle aree circostanti ai letti dei fiumi delle regioni interne, e la sopraelevazione dei fabbricati mediante palafitte.