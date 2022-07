Alleanza Assicurazioni, Club protection per clienti che presentano 2 familiari o amici

Alleanza Assicurazioni, punto di riferimento delle famiglie italiane, lancia il 'Club protection', una speciale iniziativa per tutti i clienti alleanza che sottoscrivono una delle soluzioni della compagnia in ambito protezione, previdenza, investimento o risparmio previste dal regolamento e segnalano al proprio consulente di fiducia alleanza almeno due familiari o due amici che poi diventano clienti entro il 31 dicembre 2022.

I clienti che entrano a far parte dell’esclusivo 'Club protection' possono scegliere gratuitamente un premio all’interno del Catalogo on protezione, composto da 6 soluzioni utili e vantaggiose per la propria protezione e per quella di tutta la famiglia. 1) On Protezione Casa, che prevede l’assistenza di una rete di professionisti e artigiani qualificati sempre a disposizione per risolvere gli inconvenienti domestici come guasti o allagamenti.

2) On Protezione salute animali di famiglia, che offre un pacchetto di servizi di assistenza per tutelare la salute degli animali domestici.

3) On Protezione salute, che include un’assistenza tempestiva per la salute, disponibile h24 attraverso la piattaforma digitale MyClinic. 4) On Protezione Bambino, che mette a disposizione il Tata pad, il cuscino universale antiabbandono che rileva la presenza del bambino in auto e avverte sul proprio smartphone.

5) On Protezione viaggi, un pacchetto di assistenza per viaggiare serenamente in Italia e Europa e che comprende copertura spese mediche in caso di infortunio o malattia, assistenza e rientro sanitario anche in caso di Covid-19.

6) On Protezione auto, un servizio di soccorso stradale in caso di inconvenienti come fermo del veicolo, furto o smarrimento delle chiavi, recupero in caso di incidente, con autovettura in sostituzione anche in caso di guasto o furto.