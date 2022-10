Allegri: "Buona Juve per 25 minuti"

"La Juve ha fatto bene per 25 minuti, poi abbiamo iniziato a passare la palla indietro. Non abbiamo rischiato granché, a parte il palo colpito da Leao. Poi abbiamo preso il gol su azione da corner...". Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, analizza la sconfitta per 2-0 incassata contro il Milan nell'ennesima gara deludente dei bianconeri. "Dobbiamo uscire da questa situazione con le buone o con le cattive".

"Abbiamo avuto situazioni offensive favorevoli, anche in 5 contro 3, ma non le abbiamo sfruttate. Abbiamo commesso molti errori tecnici e abbiamo pagato tutto questo. Tecnicamente abbiamo fatto una brutta partita tra fine del primo tempo e inizio della ripresa. A livello psicologico siamo crollati, abbiamo sbagliato troppo", dice il tecnico bianconero.

"Sono preoccupato per il crollo? Bisogna reagire, abbiamo subito una partita importante in Champions League e poi ci prepareremo per il derby. In una partita come questa contro il Milan se non sfrutti le occasioni create nei primi 25 minuti, è normale che la gara possa cambiare. In trasferta non abbiamo ancora vinto, dobbiamo migliorare questa situazione in campionato e lo faremo", aggiunge.