Allegri e il messaggio alla panchina del Napoli - Video

"Bellissimo, siete riusciti a vincere uno scudetto...". E' la battuta che Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, avrebbe rivolto alla panchina del Napoli alla fine del match di domenica sera, perso in casa dai bianconeri per 1-0 contro i partenopei, ormai vicinissimi alla conquista del terzo scudetto della propria storia. Le parole di Allegri, registrate in un video, rimbalzano sui social e alimentano il dibattito: ironia giustificata o caduta di stile del tecnico bianconero? All'andata, Allegri incassò senza battere ciglio la 'teatrale' stretta di mano offerta dall'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, che inseguì il collega dopo la vittoria per 5-1 al Maradona.