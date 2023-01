Allegri: "Juve 38 punti sul campo, società si difenderà"

"Abbiamo fatto 38 punti. La squadra ha conquistato 38 punti sul campo. Noi dobbiamo lavorare su quella classifica lì, poi c'è una società forte che lavora per difendersi. Noi dobbiamo difenderci sul campo, anzi attaccare perché bisogna fare dei punti". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, in merito alla classifica che, dopo la penalizzazione, vede i bianconeri in undicesima posizione con 23 punti. "Noi dobbiamo stare isolati da tutto, a noi viene chiesto di giocare e cercare di vincere le partite -aggiunge Allegri-. Dobbiamo restare concentrati su quello e domani dobbiamo cercare di avere una rivalsa sul Monza, le problematiche esterne non ci riguardano. Dobbiamo cercare di fare più punti possibile".

"Ho parlato con John Elkann ma non del rinnovo del contratto. Mi ha chiesto come sta andando la squadra, per il resto ci sono talmente tante cose da fare... serve essere concentrati sul campionato e non bisogna mai perderlo di vista", aggiunge Allegri.

La partita con il Monza rischia di passare in secondo piano. "Domani Pogba e Vlahovic ci saranno, Chiesa no perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata, sono contrattempi che ci possono stare, giovedì ci sarà. Cuadrado ha invece un problema al nervo sciatico ma con la Lazio in Coppa Italia dovrebbe esserci. Per Bonucci ci vorrà un po’ più di tempo, De Sciglio invece è a disposizione", afferma l'allenatore.