Allegri: "Juve ritrova Dybala, Inter favorita per scudetto"

"Inter-Juve sarà una bella partita tra due squadre importanti e sarà bello perché ci saranno 60 mila persone a San Siro. Per me l'Inter è ancora la favorita per lo scudetto". Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, si prepara a far visita domani all'Inter nel big match della nona giornata. "Domani è decisiva? Secondo me non è decisiva, la partita ci permetterebbe a noi di allungare questa striscia di risultati. Per la nostra classifica era molto più decisiva quella con la Roma. Non possiamo pensare che in una partita possiamo tornare a vincere o perdere in campionato", dice Allegri.

La Juve ritrova Paulo Dybala, assente da circa un mese. "Dybala domani sarà a disposizione, sta bene e ha fatto due allenamenti con la squadra. Per la partita di domani siamo quasi al completo come disponibilità. Sarà molto importante in questo periodo perché ho bisogno di tutti come è successo mercoledì in Russia dove chi è entrato è stato decisivo", afferma. "I cambi danno il contributo che devono dare. Entrano e aiutano i compagni e devono entrare con la testa giusta. all'inizio conosce meno i ragazzi e adesso sono agevolato ma il merito e loro che entrano e danno un contributo importante".

Capitolo formazione: "Devo ancora deciderla. Forse non la deciderò nemmeno oggi, questa volta potrei realmente deciderla domani mattina. Chiesa l'altra sera ha fatto una buona partita. Chiellini è pronto per giocare anche Bonucci, De Ligt e Rugani stanno bene. Quando De Ligt sarà pronto per giocare nel centrodestra nella difesa a tre potranno giocare tutti insieme. Adesso ne giocano due".

Prima di tornare in estate sulla panchina bianconera, Allegri è stato accostato all'Inter. "In due anni è passata tanta acqua sotto ai ponti, mi hanno accostato a tante squadre. Ho fatto la scelta di tornare alla Juventus e sono molto felice di questo".