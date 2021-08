Allegri: "Ronaldo vuole lasciare la Juve"

“Cristiano ieri mi ha detto che non ha intenzione di restare alla Juventus. Per questo oggi non si è allenato e domani non sarà convocato”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ufficializza la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare il club bianconero dopo 3 stagioni. Ronaldo potrebbe approdare al Manchester City.

"L'ha detto stamattina ai compagni. Io non mi meraviglio di niente, nel calcio c'è il mercato e ci sono le esigenze dei singoli. Bisogna solo guardare avanti, domani c'è una gara importante come quella con l'Empoli. Ora dobbiamo pensare solo a fare risultati", ha spiegato Allegri. Deluso? "No, assolutamente. Cristiano ha fatto una sua scelta. Nella vita le cose passano", replica.

"Alla Juve sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon, grandissimi campioni e grandissimi allenatori. È una legge di vita. Resta la Juve che è la cosa più importante e la base solida per i risultati. È stato tre anni e ha dato il suo apporto, ora va via e la vita va avanti", dice.