Allegria natalizia con i saldi invernali di EcoFlow Europe

EcoFlow, fornitore di energia portatile, lancia la sua fantastica promozione natalizia

LONDRA, 1 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, azienda di soluzioni energetiche ecocompatibili, lancia oggi le sue promozioni natalizie per dare il via al periodo delle feste in Europa.

Che si tratti di famiglie che vogliono accumulare energia da utilizzare durante eventuali blackout invernali, che stanno già programmando un viaggio in campeggio per la prossima primavera, o di clienti in cerca di idee regalo, c'è un prodotto EcoFlow in saldo per tutti.

A partire dal 1° dicembre, è possibile risparmiare fino a un terzo sul prezzo dei prodotti acquistati direttamente sul sito web di EcoFlow o su Amazon.

Ecco alcune delle promozioni disponibili:

DELTA - prima €1.449, ora €1.199

DELTA Max (1600) - prima €1.799, ora €1.599

Inoltre, i pannelli solari di EcoFlow sono scontati di circa il 10%, con un prezzo che scende da €599 a soli €549 per la versione da 220 W e da €339 a soli €299 per la versione da 110 W. I pannelli solari EcoFlow consentono agli utenti di generare elettricità per alimentare le power station sempre a marchio EcoFlow.

Tra gli altri prodotti in offerta anche lo Smart Generator e una selezione di pacchetti di generatori solari con risparmi fino a €400.

Ryan X., Europe Region Headdi EcoFlow, ha commentato: "Con l'avvicinarsi delle festee la doppia crisi legata all'aumento del costo della vita e dell'energia, che influisce sulle priorità di spesa delle persone, EcoFlow lancia la suapiù grande offerta annuale per fornire più soluzioni economiche ai consumatori. Trasformare il modo in cui persone e famiglie accedono all'energia è una delle missioni principali di EcoFlow, e questavendita promozionale rappresenta un modo per permettereagli utenti di iniziare a passare a soluzioni energetiche più sostenibili".

Disponibilità

L'offerta natalizia di EcoFlow Europe è attiva dall'1 al 31 dicembre. Per acquistare approfittando della promozione, visitare il webshop di EcoFlow, Amazon UK/DE/FR o rivolgersi ai distributori partner di EcoFlow.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni per l'energia portatile e le energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow garantisce la tranquillità dei clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando batterie rinnovabili più silenziose, leggere e durevoli. I prodotti EcoFlow sono ora disponibili in tutti i Paesi e le regioni d'Europa, supportati da una rete di oltre 800 rivenditori locali.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow: https://it.ecoflow.com/

