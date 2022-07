Allegrini sbarca su La Place de Bordeaux

Sempre più Italia nell’elenco dei vini di pregio de La Place de Bordeaux, il sistema distributivo che mette insieme chateaux, négociant e wine merchant di tutto il mondo, su cui poggia la commercializzazione dei vini di Bordeaux sin dal XVII secolo. Le ultime new entry in arrivo dal Belpaese sono due Amarone dell’azienda della Valpolicella Allegrini, in particolare La Poja 2017 e la Riserva Fieramonte 2017, entrambi da monovigneto.

Lady Amarone, come viene affettuosamente chiamata in Veneto Marisa Allegrini, così commenta l’importante traguardo: “Questa è per noi la ciliegina sulla torta dopo il crescente successo dei nostri vini negli ultimi decenni. Sono molto entusiasta di questo nuovo capitolo per noi. La Poja e Fieramonte sono i nostri vini d’autore, segnano la visione e lo stile di Allegrini. Essere venduti insieme ai migliori grands crus di Bordeaux e a molti altri vini pregiati del mondo da La Place era il desiderio di mio fratello Franco ( scomparso il 23 aprile scorso, ndr) e siamo entusiasti di aver realizzato il suo sogno oggi”.

