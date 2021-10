Allergie, al ristorante arriva il 'bollino arancione'

Un 'bollino arancione' al ristorante, per garantire alle persone allergiche o con intolleranze alimentare sicurezza a tavola. E' il progetto 'Per Federica' della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic), in partnership con Eni. A partire da gennaio 2022, gli esperti Siaaic terranno corsi di formazione online gratuiti e dedicati ai professionisti della ristorazione, che in 4 ore insegneranno come preparare i cibi in maniera sicura per gli allergici, come riconoscere i segni di una reazione allergica, come intervenire in caso di shock anafilattico. In Italia ogni anno perdono la vita 40 persone per reazioni allergiche a un alimento.