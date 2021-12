Allerta meteo arancione in Campania

Allerta meteo in Campania, l'avviso è stato prorogato anche per domani dalla Protezione Civile. Livello arancione per la parte meridionale della Campania e in particolare sulle zone: Penisola Sorrentino-Amalfitana e Salerno, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento.

In queste zone sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, venti moderati con possibili raffiche nei temporali. Sulla restante parte della Campania l'allerta sarà di livello giallo e si potranno comunque verificare temporali anche intensi associati a raffiche di vento e a un dissesto idrogeologico localizzato.

E' attualmente in vigore, fino alle 23.59 di stasera, un'allerta arancione per le zone Piana Campana, Napoli, isole, area vesuviana, costiera sorrentino-amalfitana, Tusciano e Alto Sele, e un'allerta gialla sul resto della regione.

L'avviso prevede per la giornata di domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui settori tirrenici.

Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, 3 dicembre, allerta arancione in Campania; allerta gialla in Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, e su settori di Umbria e Lazio.