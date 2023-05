Allerta meteo Bologna, ordinanza: via da case al piano terra

Evacuare seminterrati e case al piano terra a Bologna. Lo prevede l'ordinanza del Comune mentre il maltempo continua ad abbattersi sulla città, con pioggia incessante. La Protezione civile regionale ha diramato oggi una nuova allerta rossa per piene di fiumi e corsi d’acqua per tutta la giornata di mercoledì 17 maggio. Destano particolare preoccupazione i livelli del Savena, già sopra la soglia d’allarme e a rischio di esondazione. Il Comune ha emanato un’ordinanza di evacuazione dei seminterrati e piani terra degli edifici posti nelle seguenti strade: tutta via Bosi; tutta via Pietro da Anzola;via Toscana ai civici 157, 159, 161, da 175 al 181 e 209, 211 e 213.

Secondo l'ordinanza, è obbligatorio evacuare i piani interrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori. Nel caso in cui ciò non sia possibile e qualora non ci siano alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro, sarà possibile telefonare alla centrale operativa della Polizia Locale (051 266626) per essere indirizzati alle strutture di accoglienza appositamente individuate dal Comune. In caso di persone non autosufficienti o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.

L'ordinanza richiede al Dirigente della scuola primaria Cesare Pavese - I.C. 13 Bologna, in via Cesare Pavese 15 Bologna, di provvedere alla chiusura totale, oltre alla sospensione della attività didattica, della struttura scolastica per la giornata di mercoledì 17 maggio 2023. Fino al 17 maggio, inoltre, sono state inoltre sospese le autorizzazioni allo svolgimento di diverse iniziative all’aperto e nei parchi: Le Serre D'Estate ai Giardini Margherita; Porta Pratello in via Pietralata, il Luna Park Primaverile al Parco Nord, Montagnola Republik e Frida nel parco al Parco della Montagnola.