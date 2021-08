All’Hard Rock Cafe è Freddie for a week

Al via il 5 settembre la settimana di celebrazione mondiale di Freddie Mercury

Roma, Firenze, Venezia, 31 agosto 2021 - Arriva all’Hard Rock Cafe Freddie for a week, appuntamento fisso per celebrare l’indimenticabile star scomparsa nel 1991.

Il 5 settembre del 1946 nasceva Freddie Mercury, una delle voci più belle del rock e icona intramontabile per tutti gli appassionati di musica. E domenica 5 settembre 2021 gli Hard Rock Cafe di tutto il mondo celebrano i 75 anni dalla nascita dell’artista di Zanzibar. In Italia i Cafe festeggiano con musica dal vivo e, a Roma e Firenze, con uno speciale menu dedicato. Durante tutta la settimana nei tre Cafe vengono proiettati video musicali di Freddie Mercury e dei Queen. Nei Rock Shop è possibile acquistare una selezione di merchandising esclusiva in edizione limitata e sostenere un’associazione benefica. Una parte del ricavato delle vendite delle magliette e pin a livello mondiale saranno devolute alla associazione fondata nel 1992 dopo la morte di Freddy Mercury, che cerca di combattere l'AIDS in tutto il mondo.

A Roma il 5 settembre le più belle hit dei Queen vengono interpretate da Assentio - Queen Tribute Band, band segnalata nella sezione “Tribute Band” dal sito ufficiale del Queen World Fan Club. Durante la serata disponibili due turni per la cena: dalle 19.30 alle 21.15 o dalle 21.30 alle 23.30. Un clima di festa in pieno stile Queen con decorazioni a tema Freddie For A Week e un corner per foto ricordo. Prenotazione online e info menu:

Link2Ticket: bit.ly/3DbbKrf.

rome_social@hardrock.com - tel. 06 42030501

A Firenze la cena del 5 è accompagnata dalla musica dei Killer Queen, Official Italian Queen Performers. Anche qui due i menu ideati e due orari disponibili: dalle ore 19 alle 21 e dalle ore 21.30 alle 23.30. Prenotazione online e info menu:

https://shop.link2ticket.nl/S/Event/A1hXcUMFfVpKVg/A1hXcUMFd1lHUA.

florence_social@hardrock.com – tel. 055 277841

Killer Queen biografia:

Nati nel 1995 dall’unione di alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina, il gruppo diviene da subito punto di riferimento per i fans italiani dei Queen, tanto che, solo dopo alcuni mesi di attività, viene riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official italian Queen fan club) come "tribute band ufficiale" per l'Italia. Da allora sono stati più di 1.000 i concerti, in Italia ed Europa, oltre alle decine di raduni organizzati. Da Marzo 2012 si fa più stretto il legame con il mondo Queen quando suonano come band di Kerry Ellis, che successivamente ritorna in Italia per un tour acustico con Brian May, suo produttore. Il 1 giugno 2015 la band viene ingaggiata per suonare all’Arena di Verona come band di supporto a Brian May, chitarrista e cofondatore dei Queen.

A Venezia la leggenda del rock viene festeggiata il 5 settembre con il DJ set di Christian EFFE dedicato alle intramontabili hits di Freddie e dei Queen. Le due le fasce di orari disponibili sono dalle ore 19.30 alle 21.00 o dalle ore 21.15 alle ore 22.45.

Prenotazioni e info: +39 041 5229665 o venice_social@hardrock.com

