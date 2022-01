All'hub vaccinale al posto di no vax in cambio di una cena: arrestato

Voleva farsi vaccinare usando dei documenti falsi in cambio di una cena al ristorante. Arrestato in flagranza di reato un disoccupato 30enne di Cagliari. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile di Cagliari hanno accertato che l’uomo si era presentato all’hub della Fiera per ricevere la prima dose del vaccino anticovid, ma non era la persona indicata nei documenti fatti vedere all’infermiera dell’accettazione.

Un amico no vax, infatti, gli aveva dato la propria carta di identità e la tessera sanitaria per ricevere il vaccino al posto suo, in cambio di una cena al ristorante. Sulla carta di identità aveva sostituito la sua fotografia con quella del 30enne. Quando è arrivato il suo turno, l’uomo ha fatto vedere i documenti all’infermiera ma accanto era presente un poliziotto che si è accorto del falso e ha smascherato l’impostore. Gli uomini della Seconda Sezione della Mobile erano presenti nell’hub proprio per vigilare sulla regolarità delle procedure di vaccinazione e a tutela del personale sanitario contro eventuali atti dimostrativi dei no vax.

L’amico no vax dell’arrestato, un quarantenne di Cagliari, gestore di un autonoleggio, è stato denunciato per concorso nel reato di uso di documento falso. L’arrestato dovrà rispondere anche dei reati di sostituzione di persona e di falsa attestazione di identità a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero il 30enne, pregiudicato, è stato messo ai domiciliari.