Allo chef robot basta un video per imparare a cucinare

Pensate al potenziale di un robot da cucina in grado di apprendere una ricetta guardando un filmato. Sembra fantascienza, ma è già realtà. Lo ha realizzato un team di ricerca inglese, che ha presentato i risultati del proprio lavoro su IEEE, autorevole pubblicazione del panorama scientifico. In particolare, su 16 video osservati, lo chef robot ha individuato la ricetta corretta nel 93% dei casi, pur rilevando solo l’83% delle azioni del cuoco in carne e ossa. Performance di rilievo che potranno migliorare ancora con il perfezionamento del dispositivo.