Alloro Fest, venerdì il 'Premio Kalsa' a Palermo

Eroi, persone note e uomini e donne comuni, ma capaci di grandi gesti del e nel nostro tempo. Questi gli undici premiati della terza edizione del “Premio Kalsa, che si svolgerà, presentata dalla giornalista Adnkronos Elvira Terranova, il 30 settembre alle 20,30 nella serata conclusiva de L’alloro Fest, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo. I premiati sono: la, presidente e fondatrice di The Global Thinking Foundation Claudia Segre, la preside scolastica Antonella Di Bartolo, il regista e Drammaturgo Alessandro Ienzi, il giornalista Francesco La Licata, la vice direttore conservatorio di musica Arturo Toscanini di Ribera Mariangela Longo.

A questi premiati si sommano i quattro vigili del fuoco-eroi, protagonisti di una operazione di salvataggio in mare, Vito Nicastro Cesare Giammanco, Antonino Romano e Angelo Randazzo. Saranno inoltre dati premi alla memoria del proprietario di ristorante alla Kalsa Giuseppe Carnevale e del proprietario del locale di street food Chiluzzo Antonino Biondo.

"Una terza edizione del premio – dice Pino Apprendi – che ha un ruolo identitario. Nel senso che vogliamo fare in modo che la Kalsa sia la protagonista centrale, con i suoi abitanti. Un quartiere unico e pieno di storie e biografie di persone da raccontare e tenere in alta considerazione".