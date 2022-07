All'università si studia il metaverso

Sono sempre di più le università che puntano sulle nuove materie digitali. E’ quanto accade all'Arizona State University, che oltre ad approdare nel metaverso studia l’adozione di NFT, con i quali gli studenti potranno accedere a manifestazioni in ambito sport, arte e intrattenimento. Un programma ancora più completo arriva dall'Università Todai di Tokyo, che inizierà con dei corsi di studio in ingegneria nel metaverso, per formare personale qualificato nell’ambito delle nuove tecnologie. I programmi sono rivolti a universitari, lavoratori, ma anche ai più giovani: non mancheranno infatti lezioni ad hoc per studenti delle scuole medie e superiori.