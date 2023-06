Alluvione Emilia, Figliuolo commissario per la ricostruzione

Francesco Paolo Figliuolo è il commissario per la ricostruzione delle zone di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpite dall'alluvione del maggio scorso. L'indicazione dell'ex commissario per la campagna di vaccinazione anti-Covid è stata formalmente discussa e approvata ieri nel Consiglio dei ministri. La nomina del generale durerà 5 anni e diventerà effettiva con un provvedimento successivo, in attesa che il dl sulla ricostruzione entri in vigore.