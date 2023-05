Alluvione Emilia Romagna, parroco Forlì: "Comunità in ginocchio, distrutti campi e tendone oratorio" - Video

Le parole di don Loriano Valzania: "Ricordo l'alluvione del '66, non fu così tremenda e invasiva"

"Ricordo, da piccolo, l’alluvione del ‘66, quando si allagarono Firenze da una parte e Ravenna dall’altra. Non fu così tremenda e invasiva come questa però. Anche quella dell’89 fu drammatica, l’acqua però stavolta ha superato ogni limite mai raggiunto. E sono completamente allagati i campetti dell’oratorio, il doposcuola e il tendone dove si facevano le attività associative". Ad aprire all’Adnkronos le porte della chiesa dei Romiti, uno dei quartieri di Forlì più colpiti dall’alluvione, è il parroco, don Loriano Valzania.

Il fango non ha risparmiato nemmeno la chiesa, oggi ripulita alla bene in meglio, devastando gli spazi dell’oratorio dedicati alla gente del posto. "È un evento naturale che ha veramente messo in ginocchio la nostra realtà - spiega padre Valzania - una comunità viva. Dalla nostra abbiamo un volontariato molto forte, ci facciamo forza su questo".

(dall'inviata Silvia Mancinelli)