Alluvione Emilia Romagna, 5 portati in salvo con cane - Video

La pioggia ha ripreso a cadere incessante, il maltempo non allenta la presa sull'Emilia Romagna. Le campagne di Villanova sono un lago fangoso alto un metro e mezzo, inframezzato ogni tanto dalla vegetazione più alta. Ed è qui che l’Adnkronos, sui mezzi del Soccorso Alpino, assiste al recupero di una famiglia in gommone. Padre, madre, nonna 74enne, un ragazzo e suo cugino vengono portati in salvo sulla lingua di asfalto ancora visibile insieme al loro cane.

“I miei genitori non sono potuti venire con noi - spiega uno di loro all’Adnkronos - Sono dovuti rimanere con gli animali, al momento hanno i viveri, non il gas e la luce: se il livello dell’acqua non aumenta ulteriormente possono resistere”. È il dramma di chi non può lasciare la propria casa, le stalle, le bestie. E rinuncia, con tutti i rischi del caso, alla possibilità di farsi salvare. “Purtroppo in molti casi le offerte d’aiuto vengono declinate - confermano all’Adnkronos gli uomini della squadra di Soccorso - Il pericolo, in questo caso, è che quando ci ripensano e chiedono un recupero inizialmente da loro rimandato, non ci sono poi i mezzi per provvedere nell’immediato”. (dall’inviata Silvia Mancinelli)