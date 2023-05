Alluvione Emilia Romagna, allerta rossa anche domani

Alluvione in Emilia Romagna, per domani confermata l'allerta rossa per criticità idraulica nelle aree maggiormente colpite: pianura bolognese e bassa collina, pianura e costa romagnola. Allerta arancione per criticità idrogeologica e idraulica nelle aree collinari della Romagna e del bolognese, dove persiste la possibilità di frane per scivolamento e colamenti lungo i versanti con condizioni idrogeologiche fragili. Lo fa sapere la Regione Emilia Romagna.

Dal pomeriggio del 24 maggio, spiega ancora la Regione, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali più probabili sulle zone di pianura. Nel definire i livelli di allerta, si tengono in considerazione sia i fenomeni meteo previsti sia le condizioni del suolo per valutare gli effetti sul territorio.

"Tuttavia - si legge in una nota di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna - si sottolinea che il codice rosso è connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi e non all'intensità delle perturbazioni previste".

"Dal pomeriggio di mercoledì 24 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili sulle zone di pianura, con possibili effetti e danni associati, critici per le zone ancora interessate da dissesti idraulici causati dalle piene precedenti. Permarranno condizioni di criticità idraulica rossa per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. - prosegue la nota -. Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull'evolversi della situazione".

"L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento Alert system (https://www.alertsystem.it/ e app). - chiude la nota - Per emergenze a causa di malfunzionamenti delle linee telefoniche sono attivi i numeri provvisori 334 2829709 - 366 8768442 - 3668768431".

ALLERTA GIALLA IN ALTO MUGELLO - La Sala unificata della Protezione civile ha prolungato inoltre il codice giallo per rischio idrogeologico nell'Alto Mugello fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 24 maggio, per la possibilità di piogge in Appennino, nelle stesse zone interessate dai dissesti della scorsa settimana.