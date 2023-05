Alluvione Emilia Romagna-Antonelli (FIT): “Lieti di aiutare grazie a raccolta Lotto”

Roma, 24 maggio 2023. “Siamo lieti di poter contribuire con il nostro lavoro, in qualità di ricevitori, alla raccolta delle estrazioni straordinarie del Lotto e SuperEnalotto, approvate dal Governo per finanziare le misure di emergenza a sostegno della ripresa dei territori e delle persone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici”.

Queste le parole del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto legge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna.

“In favore dei colleghi tabaccai impossibilitati a svolgere il loro lavoro per inagibilità della tabaccheria – prosegue Antonelli - sono già state attivate le procedure di sostegno ed aiuto che tanto la FIT che l’Ecomap (Ente Cooperativo Mutuo di Assistenza e Previdenza Tabaccai) mettono in campo in simili situazioni emergenziali. Posso rassicurare tutti loro che la Federazione è saldamente al loro fianco in questo momento così complesso e che è pronta a dare ogni sostegno alla ricostruzione”.

“A tutti gli abitanti dell’Emilia Romagna, piegati ma non domi dagli effetti catastrofici dei recenti eventi climatici – conclude Antonelli - vanno la nostra solidarietà e l’augurio più sincero che possano al più presto tornare ad una vita normale”.