Alluvione Emilia Romagna, Bonaccini: "Meloni venuta a toccare con mano danni" - Video

"Il fatto che la presidente del Consiglio sia venuta qui, interrompendo la sua visita in Giappone, credo sia un fatto significativo e importante, per questo la ringraziamo. È venuta a toccare con mano i danni che ci sono al patrimonio pubblico e privato". Lo dice all’Adnkronos il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini al termine dell'incontro in Prefettura, a Ravenna, con la premier. "Martedì avrò un incontro a palazzo Chigi con tutte le parti sociali della Regione, col presidente del Consiglio e il governo stesso dove metteremo in fila tutta una serie di richieste perché, se riparte l'Emilia Romagna, riparte anche buona parte del Paese”. (di Silvia Mancinelli)