Alluvione Emilia Romagna, in canoa per salvare il piccolo Emanuele - Video

Si chiama Emanuele e ha 5 anni. Coraggiosamente è salito sulla canoa del Soccorso Alpino per uscire dalla sua abitazione dove da lì a poco sarebbero usciti anche i genitori e il loro cane, Maggy. La traversata del canale Maggy è breve ma la pioggia ha ripreso a cadere e il caldo di ieri è solo un ricordo. Infreddolito e silenzioso non si lamenta, non piange, ma guarda curioso gli uomini che lo afferrano e lo avvolgono nella coperta termica per caricarlo su una ambulanza. "È un toro - dice la mamma all’Adnkronos - ha 35 di temperatura, ma solo perché infreddolito". (video dall’inviata Silvia Mancinelli)