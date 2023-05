Lollobrigida: "Attiveremo le prime misure in parte già annunciate. Interverremo poi con misure per la ricostruzione"

"Stiamo lavorando a stretto contatto anche con le associazioni rappresentative per gli imprenditori, per i lavoratori e martedì attiveremo le prime misure in parte già annunciate. Interverremo poi con misure per la ricostruzione". Così Francesco Lollobrigida (Fdi), ministro dell’Agricoltura, parlando della situazione in Emilia Romagna, in vista del Cdm di martedì.