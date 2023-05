Alluvione Emilia Romagna, Meloni: "Difficile fare previsione danni ma sono ingenti"

"É difficile fare una previsione delle stime dei danni. So che i danni sono ingenti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del sopralluogo in Emilia Romagna. "I primi provvedimenti - ha spiegato la premier - servono a stanziare le risorse che servono per l'emergenza e a fare tutti i provvedimenti per esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte. Dopo di che bisogna lavorare sugli indennizzi, sulla ricostruzione, ma questo richiede una stima completa e va fatto anche un lavoro che riguarda la semplificazione delle procedure".