Alluvione Emilia Romagna, Tajani: "Nomineremo commissario al momento opportuno"

"Nomineremo il commissario" per le zone dell'Emilia Romagna, colpite dall'alluvione "al momento opportuno, adesso serve affrontare il tema emergenza, avete visto quello che sta accadendo anche dal punto di vista sanitario". Così il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani aggiungendo: "Faremo tutto ciò che serve, abbiamo trovato in pochi giorni 2 miliardi, arriveranno fondi europei, ci sono poi i fondi del Pnrr per la risistemazione del Po. Tutto quello che deve essere fatto sarà fatto, ma abbiamo già messo a disposizione delle imprese quelle che esportano e sono tante, 705 milioni di euro soltanto con l'organizzazione del Ministero degli Esteri e del commercio internazionale, con soldi che possono essere erogati immediatamente. Quindi la riposta da parte del Governo c'è stata ed è stata immediata".

Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà martedì prossimo 30 maggio le zone colpite dall'alluvione. Nel corso della visita, che riguarderà diverse località, incontrerà in mattinata a Forlì i soccorritori e la cittadinanza. Nel pomeriggio avrà luogo l'incontro a Faenza con i sindaci.