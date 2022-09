Alluvione Marche, Bper a sostegno di famiglie e imprese

Bper Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni provocati dal maltempo, che ha colpito nelle ultime ore la regione Marche, in particolare i comuni di Cantiano, dove Bper è presente con una filiale, Senigallia, Ancona e Sassoferrato.

L’Istituto di credito mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 20 mila euro per i consumatori e 100 mila euro per i non consumatori, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi. Le domande potranno essere avanzate fino al 31 marzo 2023.

Il responsabile della Direzione Territoriale Centro Est (Marche, Abruzzo, Molise) di Bper Banca, Giuseppe Marco Litta, sottolineano che “Con questo intervento vogliamo confermare attenzione e vicinanza alle persone e ai territori così duramente colpiti dalle alluvioni delle ultime ore, sostenendo famiglie e imprese affinché possano avviarsi il più rapidamente possibile lungo il cammino della ripresa. Rimaniamo inoltre in stretto contatto con le istituzioni regionali, a cui abbiamo ribadito, in questo momento così difficile e drammatico, la massima solidarietà e il convinto supporto di BPER Banca a sostegno dell'intera regione Marche”.