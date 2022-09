Non si fermano nelle Marche le ricerche delle due persone disperse nella zona di Barbara, dopo l’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito gran parte del territorio. Squadre a terra, unità cinofile, sommozzatori, esperti in topografia applicata al soccorso e droni al lavoro senza sosta per trovare il piccolo Mattia e una donna di 56 anni.