Alluvione Marche, il parroco di Ostra: "Situazione drammatica, si spala in case invase dal fango"

"In queste ore si sta lavorando per ripulire le case, invase al primo piano dal fango. Un'intera comunità è impegnata a spalare, ci sono cittadini che sono arrivati dalle zone limitrofe per aiutarci, ma anche tanti volontari e soccorritori. La situazione qui è drammatica: manca l'acqua". E' quanto racconta all'Adnkronos don Giuseppe Giacani, parroco di Santa Croce ad Ostra, il comune dell'entroterra anconetano che in termini di vite umane ha pagato il prezzo più alto a seguito dell'alluvione che ha colpito le Marche nella notte. "Contiamo quattro vittime nella frazione di Pianello. Sa, qui le famiglie tra loro si conoscono tutte, è un dolore immenso. Da Arcevia e Serra de' Conti, la valanga d'acqua ha preso velocità ed è arrivata fin qui: le vittime sono state colpite senza preavviso. Una di loro stava dormendo", sottolinea don Giuseppe Giacani descrivendo le conseguenze dell'esondazione dei fiumi Misa e Nevola.

"La sensazione più comune tra le persone è stata ed è l'impotenza. Ma non ci dobbiamo scoraggiare - esorta il parroco -, questo è soprattutto il momento di collaborare insieme, di far sentire vicinanza. Conforta l'attenzione, la generosità della gente che è venuta ad Ostra a dare una mano. Domenica pregheremo durante la messa".

(di Sibilla Bertollini)