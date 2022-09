Alluvione Marche, ritrovato il corpo del bimbo disperso

Il corpo di un bambino, verosimilmente quello del piccolo Mattia di 8 anni disperso nell'alluvione delle Marche, è stato ritrovato dai carabinieri nel corso delle ricerche partite subito dopo la bomba d'acqua che ha colpito molti paesi marchigiani giovedì scorso. A quanto si apprende, non c'è ancora l'ufficialità visto che sarà necessario aspettare gli accertamenti medico-legali, ma tutto fa pensare che si tratti proprio del piccolo. Il corpo è stato ritrovato in zona Trecastelli (Ancona).

Come si legge su viveresenigallia.it, a trovare il corpo in stato di decomposizione sono stati i Carabinieri su segnalazione di un cittadino, che lo aveva notato in un terreno. Il campo si trova adiacente al fiume Nevola, vicino a via Santissima Trinità. Il corpo era completamente avvolto nel fango ma la maglietta indossata sarebbe proprio quella di Mattia.

Il ritrovamento è avvenuto dopo oltre una settimana di ricerche ininterrotte a diversi chilometri di distanza dal punto in cui, la sera del 15 settembre, Mattia è stato travolto dalla furia del Nevola esondato.