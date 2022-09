10 milioni di dollari stanziati dagli Usa per la popolazione del Pakistan, colpita dall'alluvione. Ad annunciare i nuovi aiuti al Paese è il segretario di Stato americano Blinken. Oltre 1.638 le persone che da giugno hanno perso la vita nel Paese, 12.865 quelle che sono rimaste ferite a causa delle piogge monsoniche. Oltre 33 milioni le persone colpite in totale in 84 distretti.