Almaviva, rafforza collaborazione con Aws per accelerare innovazione Pa

Almaviva annuncia il consolidamento della collaborazione con Amazon Web Services (Aws) al fine di accelerare ulteriormente la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e dei clienti del settore privato in Italia. Almaviva collaborerà con Aws per mettere i servizi Aws a disposizione di tutte le società del gruppo Almaviva. Almaviva utilizzerà servizi avanzati di machine learning (Ml) tra cui: Amazon SageMaker, il servizio Aws che aiuta i data scientist a creare, addestrare e implementare rapidamente modelli di machine learning; Amazon Connect, una soluzione di contact center cloud omnicanale di Aws facile da usare, altamente scalabile e conveniente che aiuta le aziende a fornire un servizio clienti di qualità superiore tramite voce, chat e task a un costo inferiore rispetto ai sistemi di contact center tradizionali; e infine i servizi Aws IoT, per sviluppare soluzioni innovative sia per il settore pubblico sia per quello privato nell’ambito dei trasporti, della finanza, dell'assistenza sanitaria e della sicurezza informatica. Almaviva collabora con Aws dal 2017. Negli ultimi anni, Almaviva ha acquisito esperienza nella migrazione e nella gestione di migliaia di ambienti cloud e ha ottenuto lo status di Aws Advanced Consulting Partner, Aws Government Competency Partner e Aws Security Competency Partner. Nel 2020, Almaviva ha gestito la migrazione ad Aws di Moova, la piattaforma Almaviva di mobilità integrata, modulare e seamless, in grado di connettere diverse modalità di trasporto in un unico e avanzato framework tecnologico per una mobilità veloce, interconnessa e flessibile. La migrazione ha reso Moova più sicura, flessibile e affidabile.

Quest'anno Almaviva ha lanciato una nuova soluzione basata su Aws Outposts per il Polo Strategico Nazionale taliano, la nuova strategia cloud del Governo italiano. Aws Outposts è un servizio completamente gestito che offre ai clienti l'accesso all'infrastruttura, ai servizi, alle Api (Application Programming Interface) e agli strumenti Aws praticamente da qualsiasi data center o struttura in co-ubicazione per un'esperienza ibrida uniforme.

"La collaborazione con Aws ci consente di raggiungere risultati eccellenti in relazione con il nostro obiettivo primario: l'innovazione digitale. Stiamo mettendo i servizi Aws a disposizione di tutti i gruppi in modo da seguire al meglio i nostri clienti che stanno modernizzando le proprie attività", afferma Antonio Amati, Direttore Generale della Divisione IT di AlmavivA. "La tecnologia Aws ci offre gli strumenti necessari per creare una nuova generazione di soluzioni volte a rispondere alle sfide e alle esigenze dei nostri clienti". "È un piacere sostenere ulteriormente AlmavivA nel suo intento di modernizzare la pubblica amministrazione e i clienti privati in Italia", dichiara Isabella Groegor-Cechowicz, Vice Presidente di Emea Public Sector presso Aws. "Creando soluzioni e servizi sicuri e innovativi su Aws, AlmavivA e i suoi clienti saranno in grado di far progredire ulteriormente la digitalizzazione del Paese a beneficio delle organizzazioni del settore pubblico e dei cittadini".