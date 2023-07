Almeno tu nel metaverso: in libreria, online e in ebook dal 20 giugno

Sarà in libreria, online e in ebook dal 20 giugno 2023 'Almeno tu nel metaverso' di Silvia Bertelli e Luana Caraffa. Cosa sono gli NFT musicali? Perché possono essere considerati come il primo vagito di una rivoluzione in grado di sovvertire l'industria musicale a vantaggio degli artisti? Comprendere il fenomeno degli NFT musicali significa comprendere il ruolo che la tecnologia blockchain potrà avere nel restituire alle opere musicali il valore che esse hanno perso a causa dello sfruttamento iniquo nella loro diffusione digitale, e comprendere la possibile dimensione futura di tale fenomeno per artisti, progetti, etichette, e piattaforme.

Questo libro, che accompagna il lettore, in maniera dettagliata ma comprensibile, nella conoscenza della tecnologia Blockchain alla base degli NFT e del Web3, può essere inteso anche come il manifesto di una rivoluzione culturale che potrà essere attuata da tutti coloro che amano la musica e ne comprendono il vero valore.