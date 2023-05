Alphabet (Google) vuole democratizzare l'accesso ai robot

Intrinsic è la compagnia di robotica di Alphabet, il grande conglomerato hi-tech che include anche Google. L'azienda ha presentato il suo primo progetto su larga scala, chiamato Flowstate, che nasce con l'intento di democratizzare l'accesso alla robotica. Flowstate è pensato per aiutare gli sviluppatori che non sono esperti di robotica a integrare sistemi complessi gestiti dalle macchine nei loro servizi e business. "Il nostro primo prodotto è un builder di soluzioni", ha detto il CEO Wendy Tan White. "Con Flowstate quello che stiamo dicendo è: puoi progettarlo, costruirlo e svilupparlo. Siamo consapevoli che siamo all'inizio delle capacità di applicazione delle tecnologie robotiche, e i workflow non possono funzionare senza intoppi in un contesto del genere. Il nostro obiettivo è avvalerci degli strumenti di Alphabet per creare sistemi che permettano la massima continuità tra flussi, in modo che le catene di montaggio robotizzate lavorino come un unico cervello". Le aziende potranno personalizzare le skill introdotte da Intrinsic, che permetterà anche di simulare con estrema precisione le catene di montaggio che si andranno a creare. Flowstate è attualmente disponibile in versione beta, e Intrinsic ha dichiarato che ci sono state più di cento iscrizioni nella prima ora online.