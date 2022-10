Alpini, col Bisica: ''Da 150 anni incisivi in storia Paese, Napoli ha festeggiato con noi"

"Addestramento importante, spirito di Corpo e tradizione. Sono queste le componenti essenziali di un alpino, i fattori che hanno fatto e fanno sì che da 150 anni siamo incisivi sulla storia del Paese". A parlare all'Adnkronos è il colonnello Mario Bisica, del Comando Truppe Alpine. "Essere un alpino significa innanzitutto appartenere all'Esercito Italiano - sottolinea - di cui siamo una componente specializzata che opera in montagna, un terreno di elezione dove le capacità di operare sono abbinate a un forte addestramento e a una connotazione, come quella della montagna, che richiede attenzione ed esperienza". (FOTO)

"Abbiamo voluto celebrare il 150esimo anniversario del Corpo a Napoli, la città che ha visto nascere il Corpo degli Alpini in un momento in cui forse nemmeno si aveva la percezione di ciò che sarebbe diventato, quando era solo da validare un concetto di importare truppe specializzate a difesa dei confini in montagna. In 150 anni il Corpo è diventato testimonianza di impiego in territori sia montani o dove operiamo a supporto di quello che la Nazione ci chiede. Oggi sempre più giovani, ragazzi e ragazze che entrano come volontari nell'Esercito Italiano - spiega il colonnello Bisica - chiedono di seguire un ulteriore corso ad Aosta per diventare alpini. Vengono da tutta Italia, dalla Campania alla Sardegna, dal Trentino alla Sicilia".

Perché si diventa alpino? "Forse è l'ambiente, la solidarietà, lo spirito di Corpo - risponde - E' il condividere tutti insieme qualcosa di bello come la montagna in tutte le sue sfaccettature, nella sua durezza, dove però la fatica è condivisa, dal generale comandante all'ultimo alpino appena arruolato. Oggi il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, ha detto: 'il mestiere del soldato è duro ma quello dell'alpino è forse ancora più duro perché vive in un contesto molto particolare' ed è così, ed è questo che ci riempie il cuore d'orgoglio. Napoli, la città dove il Corpo è stato istituito, oggi ha festeggiato con noi. Ci ha accolto e abbracciato simbolicamente, l'Unione Pizzaioli ci ha anche omaggiato con una pizza tricolore".

(di Silvia Mancinelli)