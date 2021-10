Alpinismo, l'italiano Bergamini alla conquista dell'Himalaya

“Avventura, coraggio e solidarietà”. Sono gli aggettivi per sintetizzare la nuova scalata dell’alpinista lucchese Riccardo Bergamini. Di nuovo in Himalaya dopo due anni di stop forzato causa pandemia, di nuovo con opere di solidarietà legate alle sue gesta sportive. L’obiettivo sarà salire una montagna situata nella valle dell’Everest, una cima considerata “Very Strenuous", alta 6.440 metri e pochissimo frequentata. Per arrivare in cima occorrerà percorrere esili creste di roccia e di neve, superare tratti molto esposti contornati da enormi meringhe di ghiaccio e panorami unici tra le montagne più alte del pianeta.

A Katmandu visiterà una scuola elementare creando un gemellaggio con due scuole italiane e portando in dono materiale scolastico, disegni e lavoretti dei bimbi italiani, oltre ai biscotti realizzati dai detenuti padovani nella pasticceria “Giotto” all’interno dell’istituto carcerario. La partenza dall'Italia sarà il 31 ottobre. Il tentativo di vetta è previsto, salvo condizioni meteo avverse, intorno alla metà del mese di novembre.

“Potere tornare in Himalaya, dopo lo stop forzato causa covid, mi rende felice, carico ed emozionato. La vita non può e non deve fermarsi. Mai arrendersi. Rivedrò le cime di 8.000 mila metri che ho salito, tornerò a fare alpinismo d’alta quota, attraverserò una valle meravigliosa e unica al mondo. La preparazione è stata ottima. Le sensazioni sono positive. Non resta che provarci".