Un alpinista è morto questa mattina sull'Ortles, dopo essere precipitato per 400 metri. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 nei pressi del rifugio Payer, utilizzato da molti alpinisti come punto di partenza per la scalata finale della vetta di 3.905 metri. Sono intervenuti il Soccorso alpino di Solda e la Guardia di Finanza con l'elisoccorso Pelikan 1. E' stata recuperata la salma.