Alta tensione nel nord del Kosovo, dove da 17 giorni proseguono le barricate i blocchi stradali per protesta contro l'arresto ritenuto ingiustificato di tre serbi e per la presenza di massicce forze di polizia e forze speciali kosovare. Il presidente serbo Aleksandar Vucic, nella sua qualità di capo supremo delle Forze armate, ha ordinato lo stato di massima allerta per l'Esercito e le forze di polizia di Belgrado.